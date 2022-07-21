Жара в Европе продолжается, тепловая волна пришла в Польшу

Волна жары, охватившая Европу, смещается на восток. Италия, Словения и Польша уже сообщили о температурных рекордах.

В южной Европе температура воздуха начала стремительно расти в начале июля. Жара унесла сотни жизней и вызвала лесные пожары на десятках тысяч гектаров земли в Испании, Португалии и Франции.

Экстремальная жара вызвана глобальным повышением температур на Земле. Это явление ученые связывают с изменениями климата, вызванными деятельностью человека.

В конце августа сильная жара прогнозируется на большей части Китая. В течение двух дней в Греции сдерживали огромный лесной пожар неподалеку от Афин, который раздувал сильный ветер.

Под влиянием изменения климата лесные пожары становятся все более частыми и интенсивными во многих странах, распространяя дым, который содержит ядовитые газы, химические вещества и твердые частицы и может нанести вред здоровью.

В Польше власти выпустили предупреждения о жаре для многих частей страны, при этом температура достигала 36,7 градуса по Цельсию в западном городе Корник.

Неподалеку от города Бжеско на юге страны вспыхнул крупный лесной пожар, сгорело более 50 гектаров полей. Но к выходным в Польше ожидается понижение температуры.

ANSA сообщает, что пожар, начавшийся в северной Италии недалеко от Карсо, перекинулся через границу со Словенией, повредив площадь более 2000 гектаров.