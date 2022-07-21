Дачники рассказали, что делать, если пионы плохо растут
Очень часто причиной плохого цветения является заглубленная посадка пионов. При заглубленной посадке пионы могут вообще не цвести в течение многих лет.
Слишком поздняя пересадка кустов пионов также влияет на цветение. В средней полосе России период посадки и пересадки пионов наступает после 20 августа и продолжается в сентябре.
На цветение пионов оказывает большое влияние и выбранное место посадки. Оно не должно быть низким, с близким стоянием грунтовых вод.
Нельзя сажать пионы вблизи деревьев. Длинные корни деревьев могут проникать в корневую систему пионов и лишать их питательных веществ и влаги.
При недостатке питания пионы не образуют цветов, а бутоны, если и образуются, то засыхают и не раскрываются. Но и избыток питания и влаги ведет к дряблости растений, плохой устойчивости к непогоде и заболеваниям.
Хорошее цветение требует подкормки за две недели до цветения (калийные, фосфорные удобрения, кемира летняя, настой коровяка). Рекомендуются и микроудобрения – бор (щепотка борной кислоты на ведро воды), марганец (ведро воды розового цвета).
Одним из основных условий хорошего цветения является регулярный и обильный полив. Обязательный полив за две недели до цветения, во время и после цветения. Особенно в сухое время. После обильного полива почву вокруг куста рыхлят. В начале сентября полив прекращают.
Если растению много лет, его не делили и не выкапывали, то корни его разрослись, а питающие корни, наоборот, стали слабыми и не запасают необходимого количества питательных веществ, то цветения не будет или оно будет ослаблено. Такое растение необходимо выкопать, разделить и рассадить.
На плохое цветение могут влиять и вредители: нематоды, бронзовки, муравьи. Последний привлекает сладкий сок бутонов, отчего бутоны сохнут и не запускаются.
Рекомендуется кусты перед цветением опылить, например, раствором табачной пыли, а почву вокруг куста обработать каким-либо антимуравьиным средством.
Опубликовано: Ангелина Крент
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