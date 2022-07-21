Минобороны РФ: переодетые солдаты ВСУ совершили провокацию в Славянске

Сотрудник Минобороны Михаил Мизинцев утверждает, что украинские военные готовят провокацию в Славянске, переодевшись в российских солдат.

По данным представителя Министерства обороны России Михаила Мизинцев, солдаты армии Украины переоделись в российскую военную форму, снабдив её георгиевскими лентами, после чего начали напоказ грабить местных жителей и магазины города.

Мизинцев сообщает, что ВСУ осуществят целенаправленную провокацию, распространив эти ролики в сети, попытавшись выдать это за преступления российских военных с целью дискредитации ВС РФ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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