Минобороны РФ: переодетые солдаты ВСУ совершили провокацию в Славянске
Сотрудник Минобороны Михаил Мизинцев утверждает, что украинские военные готовят провокацию в Славянске, переодевшись в российских солдат.
По данным представителя Министерства обороны России Михаила Мизинцев, солдаты армии Украины переоделись в российскую военную форму, снабдив её георгиевскими лентами, после чего начали напоказ грабить местных жителей и магазины города.
Мизинцев сообщает, что ВСУ осуществят целенаправленную провокацию, распространив эти ролики в сети, попытавшись выдать это за преступления российских военных с целью дискредитации ВС РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
Лукашенко ответил журналисту France Press: Франция не знает, в какое место лизнуть президента США
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
Дачники рассказали о правилах посадки калины и уходе за ней
Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной