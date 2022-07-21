NYT: ВСУ частично разминируют воды юга Украины для вывоза зерна на кораблях
Газета The New York Times утверждает, что украинские военные частично разминируют территории вокруг южных портов страны для вывоза зерна за рубеж.
22 июля журналисты американской газеты The New York Times сообщили, что ВСУ проведут неполную разблокировку акватории вокруг южных портов Украины, частично разминировав эту область. По данным NYT, это будет происходить в рамках четырёхсторонней договорённости между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе украинского зерна.
При этом известно, что военно-морской флот будет сопровождать грузовые корабли с зерном до международных вод, а турецкие военные проверят эти корабли на предмет наличия украинского оружия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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