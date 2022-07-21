Огородники рассказали, избавит помидоры от вершиной гнили
Помидоры поражаются разнообразными болезнями, в том числе и вершиной гнилью. Многие огородники сталкивались вершиной гнилью и знают что это такое.
Заболевание приводит к частичной или полной потере урожая. Помидоры деформируются, теряют вкус, гниют и опадают.
Существует несколько причин, почему болеют томаты вершиной гнилью:
Нехватка кальция.
Резкие перепады температуры и постоянная жара.
Неправильный полив.
Неправильная подкормка.
Я каждый раз заходя в теплицу внимательно осматриваю на кустах томатов плоды, чтобы избежать появления гнили на плодах.
Для профилактики после высадки рассады в грунт через 2 недели опрыскиваю кальциевой селитрой. Для этого 5 гр кальциевой селитры развожу в 5 литрах воды и опрыскиваю кусты томатов. Она не только спасает помидоры от вершиной гнили, но и устраняет прекращение роста корней, побурение краёв листьев, опадение завязей и отмирание точек роста.
В начале июля поливаем меловым раствором, для этого берём стакан мела на 10 литров воды, добавляем чайную ложку мочевины, вначале проливаем грядки с томатами простой водой, а затем на каждый куст выливаем по поллитровой банке мелового раствора. А мочевина хорошо позволит кальцию усвоится.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
Ветеринары спасли белого медведя в Диксоне, который застрял в банке сгущёнки
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
Лукашенко ответил журналисту France Press: Франция не знает, в какое место лизнуть президента США
Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной