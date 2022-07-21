Захарова заявила о нелегитимности седьмого пакета санкций ЕС

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новый санкционный пакет Евросоюза, отметив его нелегитимность.

В четверг, 21 июля 2022 года, российский дипломат Мария Захарова в пресс-релизе высказала своё мнение по поводу очередного пакета антироссийских санкций введённого Европейским союзом.

Захарова крайне удивилась упорству европейских лидеров, которые загоняют себя в тупиковое положение, посредством введения нелегитимных санкций, которые вредят Западу гораздо больше, чем России.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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