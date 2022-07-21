Огородники рассказали, как вырастить большой урожай кабачков на одном кусте

Кабачки теплолюбивая и светолюбивая культура, несмотря на то что кабачки южный овощ, он прекрасно радует богатым урожаем в средней полосе.

Кабачки казалось бы считается неприхотливой культурой и выращивать их на первый взгляд вообще не сложно. Но от многих огородников можно услышать, что плохо растут и плохо завязываются плоды.

Если знать небольшие хитрости, то бывает совсем не трудно вырастить хороший урожай. Я никогда не высаживаю прошлогодние семена, так как они дают много пустоцветов. Есть несколько маленьких хитростей, которые мне помогают увеличить урожай в несколько раз. Высаживаю только урожайные сорта, гибриды.

Весной при высадке рассады кабачков делаю на грядках тёплые лунки, выкапываю больших размеров, заполняю сухой травой со свежей крапивой, затем всё присыпаю грунтом, кладу пол чайной ложечки нитроаммофоски и высаживаю рассаду.

Удаляю первые завязи, 2-3 плода, их обязательно срезаю маленькими. Никогда не даю перерастать плодам, они истощают куст. В этом случае куст все силы будет пускать на образование семян, а это значит, что будет замедлятся образование других плодов.

Убираю почти все пустоцветы, после того, когда удалю, сразу же появляется большое количество женских цветов.

Если на земле есть листья, то их обязательно удаляю, иначе растение может заразиться какой нибудь инфекцией или болезнью. Корешок у листа всегда оставляю не срезаю, так как он питает завязь. В начале цветения убираю несколько хороших больших листьев, чтобы открыть цветы для опыления насекомым.

Мульчирую зелёной травой, поливаю обильно, только тёплой водой. Подкармливаю травяным и зольным раствором.

При благоприятной погоде кабачки растут дружно и быстро. Прополка и рыхление требуется только молодым растениям. Когда подрастут, то весь уход сводится к поливам и сбору урожая.