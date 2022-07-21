Дачники рассказали, как ухаживать за садовой земляникой

Земляника садовая не должна расти на одном месте больше трех-четырех лет, иначе скопившиеся в грунте за годы болезнетворные микроорганизмы.

Размножение земляники:

Рассаду для новых грядок можно вырастить из семян, но гораздо проще использовать в этом качестве дочерние розетки. Усы с розетками начинают появляться на землянике уже во время цветения, и лучшим материалом для размножения являются ближайшие к материнскому кусту крупные детки.

Вам нужны розетки только от урожайных, молодых, здоровых кустиков. Укорените их в междурядьях и после появления на розетках корешков пересадите их на постоянное место. Поливайте, защищайте от солнца, подкармливайте, обрывайте цветки и ждите урожая на следующий год.

Посадка земляники садовой:

Высаживают розетки земляники на постоянное место в конце лета – в июле-августе. Или поздней весной – в апреле или мае.

Лучше выполнять эту работу в пасмурный нежаркий день. Перекопайте почву вилами, удалите корни всех сорняков, добавьте в грунт органическое удобрение:

навоз;

компост;

древесную золу.

При посадке придерживайтесь схемы: оставляйте между кустиками расстояние 20-30 см, а между рядами – 60-70 см. Верхняя почка кустика земляники после посадки должна оказаться на уровне поверхности. Непременно полейте растение, чтобы почва осела и плотно прилегла к корням.

Удобрение земляники:

Подкармливать землянику садовую можно двумя способами: прикорневым и внекорневым (опрыскиванием листьев).

В начале дачного сезона землянике необходим азот, во время цветения — фосфор, все остальное время вносят комплексную подкормку. В конце лета земляника формирует плодовые почки на следующий год, поэтому удобряйте земляничные грядки каждую неделю вплоть до осени.

Для этого подойдет навозная жижа, которой землянику удобряют как корневым, так и внекорневым способом. Однако следует знать, что для обработки по листьям раствор делают в два раза слабее. Ремонтантные сорта подкармливают в течение всего дачного сезона.

Защита и уход:

Чтобы защитить созревающие ягоды от птиц, поставьте на грядке пугало, обвешанное блестящими и шуршащими элементами: фольгой, магнитной лентой, компакт-дисками. Для защиты грядок можно использовать рыболовную сеть, накинутую на невысокие дуги.

После сбора урожая систематически удаляйте продолжающие нарастать молодые розетки. Ни в коем случае не обрывайте их: срезайте острым ножом или тяпкой.

Полив земляники должен быть обильным и нечастым, чтобы избежать прения куста от повышенной влажности. Почву нужно пропитать влагой как минимум на тридцать сантиметров в глубину. Поливайте грядку один раз в неделю, но если лето выдалось дождливым, прекратите полив и следите за тем, чтобы не появилась серая гниль.

В зиму земляника должна уходить с листвой, не обрезайте ее, если на ней нет признаков вредителей или болезней . В преддверии зимы, в ноябре, замульчируйте грядки хвоей, опавшей листвой, сухой соломой или любыми другими подручными средствами. Укрывной слой должен быть толщиной около десяти сантиметров.

Весной, как только отступят сильные морозы, нужно снять укрытие, иначе землянике грозит выпревание.

Если мульчирующий слой будет укрывать грядки круглый год, вы в значительной степени облегчите себе уход за земляникой. А если вы в начале сезона укроете поверхность участка специальным черным материалом – спанбондом, почва быстро прогреется, перестанут расти сорняки, и ягоды будут чистыми даже после дождя или полива.