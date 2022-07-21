Опытные хозяйки рассказали, как выращивать герань дома

Если вы решите завести дома герань, то сделать это можно тремя способами: приобрести готовое растение, купить семена в ближайшем садовом магазине и посеять их или укоренить черенок, взятый у взрослого растения.

Как правильно черенковать герань:

Проводить черенкование лучше всего с 15 февраля до конца первой недели марта, согласовав конкретную дату обрезки с календарем цветовода. Обрезка в эту пору растению нужна в любом случае: из-за недостатка солнечного света за зимние месяцы герань сильно вытягивается и становится не очень привлекательной.

Для размножения подходят черенки длиной около 7 см с 3-5 листьями. Нижние срезы должны быть сделаны под косым углом (примерно 45 градусов), под почками. С черенка нужно удалить нижние листья, а срез и точку расщепления листьев подсушить до образования тонкой пленочки.

Подготовленные черенки высаживают в горшок с влажным субстратом и слегка опрыскивают водой. Помещают горшки с черенками в светлое место, но так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи.

Выбирая горшок для герани, лучше предпочесть емкость небольшого размера, потому что растение не требует большого количества почвы. Цветение будет богаче, если корни заполнят пространство горшка как можно быстрее. Что касается субстрата, то герань предпочитает грунт средней плодородности, но требует хорошего слоя дренажа .

Многие флористы окореняют черенки просто в емкости с водой. Чтобы ускорить отрастание корешков и предотвратить гниение, в емкость с водой добавляют две таблетки активированного угля. Когда длина корешков достигнет 1,5-2 см, черенки рассаживают по горшкам.

Условия содержания и полив герани:

Герань, как и любой другой цветок, имеет свои предпочтения. Это светолюбивое растение, поэтому держать его нужно на солнечном подоконнике, слегка затеняя с полудня до 16 часов. К обычной для жилого помещения температуре герань адаптируется легко: если комфортно вам, то хорошо и ей.

Период покоя пеларгония может провести и в неотапливаемом, но не слишком холодном помещении. Поливают герань часто и обильно, однако между поливами верхний слой субстрата должен высыхать. Лишнюю воду из поддона следует обязательно выливать.

Подкормка герани:

С апреля по сентябрь герань подкармливают один раз в две-три недели минеральным удобрением для цветущих растений.

Хорошо реагирует герань и на раствор йода: разведите 1 каплю медицинского препарата в 1 литр воды, наберите в спринцовку 50 мл раствора и направьте струю на внутреннюю сторону стенки горшка: такая осторожность необходима, иначе состав сожжет стебли или корни герани.

В эффективности йодистой подкормки вы убедитесь во время цветения, которое будет пышным и ярким.

Формирование куста герани:

Чтобы герань росла пышным кустом, нужно прищипнуть верхушечную почку. Контур куста получится красивым и опрятным, если прищипывать основных побегов над 8-10 листом, а боковые веточки над 6-8 листом.

Проблемы герани:

Иногда даже при хорошем уходе у вас могут возникнуть проблемы с геранью. Например, когда ее листья начинают желтеть, и это является наиболее распространенным симптомом нездоровья растения.

Если желтеют и сохнут только края листьев, то причина в недостатке влаги, если же листья становятся вялыми и начинают гнить, то это признак хронического переувлажнения субстрата. В этом случае вам придется пересадить растение в свежий субстрат, почистив от гнилых участков его корневую систему, и пересмотреть режим полива.