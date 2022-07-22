Дачники рассказали, как продлить сезон цветения лютика

Сезон цветения ранункулюсов обычно длится с ноября по май, хотя они могут цвести на месяц меньше или дольше.

Описание лютика:

Простые, полумахровые, махровые и густомахровые цветки лютика могут быть окрашены в оранжевый, желтый, персиковый, белый, кремовый, розовый, красный цвета и разные их оттенки.

Слово ranunculus происходит от латинского слова rana, что означает «лягушка»: в дикой природе лютики растут во влажных местах. Букеты из лютиков выглядят нежно и изысканно, поэтому ранункулюсы очень популярны как свадебные цветы.

Советы, которые помогут продлить цветущий сезон лютика:

Чтобы лютики не страдали от корневой гнили, им нужен сбалансированный полив: почва должна быть всегда влажной, но не мокрой.

Увядшие цветы нужно сразу же срезать, чтобы стимулировать растение формировать еще больше бутонов.

Растение требует яркого света с утра и полутени с полудня до вечера.

Ранункулюсы нельзя выращивать в тесноте: чтобы они не перегревались, им нужна свободная циркуляция воздуха.

Подкармливают лютики еженедельно легкими удобрениями с высоким содержанием фосфора. Жидкое удобрение разбавляют прохладной водой и поливают им грунт в цветнике.

Мульчировать участок лучше измельченной корой.

Советы по выращиванию и уходу за ранункулюсом:

Луковицы лютика дешевле, чем посадочный материал многих других растений. Глубина посадки клубнелуковиц - 2,5-4 сантиметра, а на солнечном месте луковицы сажают на глубину до 5 сантиметров. Лютики стойко переносят кратковременное понижение температуры до минусовых показателей, яркое солнце и умеренную засуху.

При посадке для лютиков выбирают место с хорошо дренированной почвой. Для улучшения дренажных свойств почву на участке желательно перекопать с торфяным мхом, компостом и измельченной корой.

Посадка луковиц ранункулюса под зиму обеспечит раннее начало вегетации весной, а в текущем году лютик успеет сформировать только корни.

Срезка цветков лютика для букетов побуждает растение формировать еще больше бутонов, поэтому не отказывайте себе в удовольствии любоваться лютиками не только в саду, но и дома.

После завершения цветения не нужно срезать с растения листву: в ней до самого увядания будет продолжаться фотосинтез. Не прекращайте и полив растения до тех пор, пока листья не начнут желтеть и опадать: полив ранункулюса прекращают лишь при первых признаках листопада.

Для размножения лютика обычно используют способ деления клубней. Если у вас растет крупный и сильный ранункулюс, выкопайте его корни после окончания сезона цветения, разделите их и поместите в горшки с садовой землей, смешанной с компостом.

Зимой можно хранить деленки в прохладном погребе. Как только наступит весна, деленки высаживают в цветник.