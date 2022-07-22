Дачники рассказали о правилах посадки калины и уходе за ней

Калина приобрела известность не только благодаря своей декоративности, но еще и потому, что обладает массой полезных свойств.

Место и сроки посадки калины:

В открытый грунт калину можно сажать как весной, так и осенью. В весенний период это нужно сделать прежде, чем распустятся почки, а осенью — до наступления холодов. К составу почвы калина не требовательна, и может расти на любых грунтах.

Не боится это растение и затененных мест, но все же в легкой полутени оно вступает в плодоношение раньше и плодоносит обильнее.

Идеальным для влаголюбивой калины было бы место рядом с водоемом или на участке, где грунтовые воды залегают близко к поверхности.

Посадка калины:

Посадочную яму для калины выкапывают размером 55х55х55 см. Если вы планируете посадить нескольких кустов, располагайте котлованы на расстоянии 3 м друг от друга.

На дно ямы насыпьте горкой почвосмесь из плодородной почвы, перегноя и минеральных удобрений, поместите на нее саженец, расправьте его корни и заполните оставшееся пространства ямы такой же почвенной смесью, заглубляя корневую шейку на 5,5 см. Утрамбуйте поверхность и обильно полейте саженец.

Черенкование:

Размножать кустарник можно семенами, прикорневыми отводками и черенками. Самый распространенный способ размножения – черенкование. У здорового куста в июне или в первой половине августа берут зеленые и гибкие побеги и нарезают из их средней части черенки длиной не менее 15 см с тремя узлами.

Нижние листья удаляют, после чего помещают черенки нижним срезом на 11 часов в раствор биостимулятора, а после этого высаживают в череночник и накрывают прозрачной крышкой, создавая влажную среду.

Оптимальная температура для успешного окоренения черенков калины 30 C. Процесс занимает от 3 до 4 недель. К весенней высадке у черенков разовьется крепкая корневая система.

Размножение отводками:

Проще всего размножать калину горизонтальными отводками. В этом случае используют однолетний побег. Его укорачивают на 1/5 длину и пригибают к земле. На этом месте не должно быть сорных трав, а почву нужно хорошо взрыхлить.

Отводок помещают в траншею глубиной около 5 см, закрепляют в таком положении и присыпают землей. В течение сезона отводок поливают и удобряют вместе с материнским растением, а когда он даст новые побеги с корнями, его отделяют от куста, откапывают, делят и высаживают окорененные саженцы на постоянное место.

Уход за калиной:

Калина не переносит засухи, поэтому независимо от степени влажности земли поливать ее нужно как минимум 1 раз в неделю, расходуя по 20 л на каждый молодой куст и по 40 л на взрослый. Самые обильные поливы проводят весной и летом, в период формирования завязи.

Чтобы получить богатый урожай ягод, в течение сезона необходимо внести 4 обязательных подкормки:

весной перед набуханием и раскрытием почек;

во время формирования и раскрытия соцветий;

в середине сезона, когда завязываются плоды;

осенью, в период созревания плодов.

Обрезка и формировка растения:

Форма, которую придают растению, зависит от количества вокруг него свободного места. Если пространства достаточно, калину оставляют расти кустом. Если же на участке тесно, можно сформировать из калины деревце.

Для получения хорошего урожая ветки калины желательно укорачивать до 45 см. С наступлением весны растение подвергают санитарной обрезке: удаляют поломанные, обмерзшие, сухие, загущающие крону, пораженные болезнью или вредителями ветки и побеги.