Ветеринары спасли белого медведя в Диксоне, который застрял в банке сгущёнки
В российском Диксоне ветеринары были вынуждены спасать белого медведя, который умудрился застрять в банке со сгущёнкой.
Белый медведь пришёл к людям в посёлок Диксон, расположенный на севере Красноярского края, и явно нуждался в помощи: дело в том, что язык животного застрял в банке из-под сгущёнки, ввиду чего животное утратило возможность есть и пить.
Прибывшие на место событий ветеринары обездвижили белого медведя транквилизатором, после чего благополучно вытащили жестяную банку из его пасти. Ожидается, что теперь животное отвезут на вертолёте за 60-100 километров от деревни Диксон.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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