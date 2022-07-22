Ветеринары спасли белого медведя в Диксоне, который застрял в банке сгущёнки

В российском Диксоне ветеринары были вынуждены спасать белого медведя, который умудрился застрять в банке со сгущёнкой.

Белый медведь пришёл к людям в посёлок Диксон, расположенный на севере Красноярского края, и явно нуждался в помощи: дело в том, что язык животного застрял в банке из-под сгущёнки, ввиду чего животное утратило возможность есть и пить.

Прибывшие на место событий ветеринары обездвижили белого медведя транквилизатором, после чего благополучно вытащили жестяную банку из его пасти. Ожидается, что теперь животное отвезут на вертолёте за 60-100 километров от деревни Диксон.