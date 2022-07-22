Лукашенко: Протасевич живет в Беларуси свободной жизнью

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о посадке самолета с Романом Протасевичем.

Александр Лукашенко в беседе с представителем France Press высказался о посадке самолета с Романом Протасевичем.

По словам Лукашенко, ничего ужасного из себя этот случай не представлял, ведь самолет не был сбит.

Также он напомнил об уничтожении малаазийского Боинга над Украиной, которое до сих пор расследуется в Нидерландах.

Президент Беларуси также добавил, что Роман Протасевич, который и был снят с того борта вместе с его девушкой Софьей Сапегой, сейчас живет в Беларуси обычной жизнью и совсем не хочет на Запад.