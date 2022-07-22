Coldiretti: соглашение по вывозу зерна из Украины спасёт 53 страны от голода

Сельскохозяйственная ассоциация Coldiretti утверждает, что договор о вывозе украинского зерна спасёт от продовольственного кризиса 53 государства по всему миру.

22 июля пресс-служба расположенной в Италии сельскохозяйственной ассоциации Coldiretti заявила, что в случае подписания договора о вывозе украинского зерна за рубеж не менее 53 государств по всему миру будут спасены от повального голода и продовольственного кризиса.

В канцелярии турецкого президента Тайипа Эрдогана утверждают, что подписание соответствующего договора должно состояться в Стамбуле 22 июля около 16:30 по московскому времени.