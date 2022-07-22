Лукашенко: Беларусь при необходимости признает ЛНР и ДНР

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может признать ЛНР и ДНР.

Одной из тем интервью президента Беларуси стало признание так называемых республик Донбасса.

По словам Александра Лукашенко, ранее не было необходимости в признании Беларусью Луганской и Донецкой народных республик.

При этом, отмечает Лукашенко, Республика Беларусь признает ДНР и ЛНР, если это будет нужно.

"Надо будет — признаем. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк", - сказал он.