Лукашенко: Беларусь при необходимости признает ЛНР и ДНР

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может признать ЛНР и ДНР.

Одной из тем интервью президента Беларуси стало признание так называемых республик Донбасса.

По словам Александра Лукашенко, ранее не было необходимости в признании Беларусью Луганской и Донецкой народных республик.

При этом, отмечает Лукашенко, Республика Беларусь признает ДНР и ЛНР, если это будет нужно.

"Надо будет — признаем. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк", - сказал он.

Опубликовано: Николай Скира

 

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