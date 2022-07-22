Осталось всего два кандидата на пост премьер-министра Великобритании
В последнем раунде члена Консервативной партии Великобритании предстоит выбрать нового премьер-министра страны. Теперь на этот пост претендуют всего два кандидата Риши Сунак и Лиз Трасс.
В очередном голосовании Риши Сунак снова оказался победителем, собрав 137 голосов. Лиз Трасс удалось обойти ближайшего конкурента Пенни Мордаунт: 113 голосов против105.
Окончательный выбор будут делать около 1750 000 рядовых членов партии. Сунак и Трасс изначально считались фаворитами этой гонки.
Они занимали две самых высоких должности в администрации Бориса Джонсона и поддерживали его во время беспорядков и полицейского расследования из-за вечеринок во время пандемии.
Однако именно решение Сунака уйти в отставку в конечном итоге спровоцировало уход Джонсона со своего поста.
Сейчас близость к Джонсону может сыграть против Сунака, тем более, что его тоже штрафовали за нарушение правил поведения во время пандемии.
У Лиз Трасс противоположная проблема. Ей придется оправдаться за то, что она оставалась в правительстве Джонсона, когда оттуда десятками уходили министры.
Джонсон публично не поддержал ни одного кандидата, но его близкие союзники, включая министра культуры Надин Доррис и министра Brexit Джейкоба Рис-Могга, поддерживают Трасс.
Опубликовано: Светлана Репина
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