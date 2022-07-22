В США утверждают, Кремль лишиться значительного источника доходов от поставок оружия в Африку

Американское издание Foreign Policy в своей недавней статье утверждает, что Москва может лишиться значительного источника доходов от поставок оружия в Африку.

По мнению аналитиков журнала Foreign Policy, связано это в первую очередь с военной компанией России в Украине. Вследствие чего российским оружейным компаниям придётся скорректировать свои планы по поставке вооружения на африканский континент. Такие выводы делаются на основании информации, предоставленной журналу от информаторов в разведке и правительстве США.

Российские компании уже давно и прочно обосновались на африканском рынке торговли оружием. Ещё со времен СССР многие страны черного континента закупали оружие советского производства. После развала Союза, его место на этом рынке заняла Россия.

На сегодняшний день Россия поставляет в Африку около половины всех крупных вооружений. Крупнейшие покупатели российского оружия - Алжир, Египет, Судан и Ангола.

Частичный уход России с этого рынка может привести и уже приводит к замещению российских компаний китайскими и американскими, заключают аналитики издания.

В связи с событиями в Украине, санкции, наложенные Ес\С и Штатами на Россию и на компании работающие с российскими партнерами, подтачивает ВПК. Происходит это также из-за сложности закупки высокотехнологических компонентов.

Способность оборонной промышленности производить оружие для российских войск или создавать новые вооружения скорее всего упадет, - утверждают эксперты.