Появился седьмой пакет санкций ЕС против России

Ес опубликовал новый пакет санкций против России из-за войны в Украине. В список попали операции с золотом, Сбербанк и ряд физических лиц.

Одним из главных пунктов седьмого пакета, является запрет на операции со всем российским золотом. Как было отмечено в документе, золото - самый значительный экспортный товар России после энергии.

Вместе с этим в документе были добавлены ряд товаров которые отныне нельзя поставлять в Россию из Европы. В первую очередь это товары связанные с военной сферой.

Также санкции были введены против крупнейшего российского банка - Сбербанка. Ранее банк уже находился под жесткими ограничениями со стороны США.

Помимо расширения списка юридических лиц попавших под санкции ЕС, появились ряд фамилий физических лиц, которые по мнению Европы поддерживают спецоперацию в Украине.

Из наиболее известных в новый пакет попали: лидер байкерского клуба "ночные волки" Александр "хирург" Залдостaнов, депутат Госдумы Адам Делимханов, мэр Москвы Сергей Собянин и актер театра и кино Сергей Безруков.

Помимо вышеуказанных лиц, в список были занесены назначенные "мэры" подконтрольных РФ городов и ряд других государственных служащих.