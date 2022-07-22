SANA: системы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на Дамаск

Издание SANA утверждает, что системы противовоздушной обороны среагировали на ракетный обстрел Дамаска со стороны Израиля.

В ночь на 22 июля сирийское издание SANA сообщило, что системы ПВО Сирии начали перехват авиаудара ВВС Израиля по Дамаску. Сообщается, что не все из выпущенных израильскими самолётами ракет удалось перехватить, ввиду чего трое сирийских военных погибли и ещё семеро получили ранения.

Примечательно, что ранее правительства России, Турции и Ирана неоднократно осуждали нападения Израиля на Сирию, расценив такое поведение как нарушение международного законодательства.