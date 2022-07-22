Кадыров назначил главу спецотряда «Ахмат» секретарём Совбеза Чечни
Рамзан Кадыров принял решение о назначении командира специального отряда "Ахмат" Апты Алаудинова главой чеченского Совета безопасности.
В пятницу Рамзан Кадыров сообщил о кадровых изменениях в правительственном аппарате Чечни: теперь главой чеченского Совета безопасности назначен руководитель местного отряда спецназа "Амах" Апты Алаудинов. Кадыров выразил уверенность, что опыт спецслужбиста сыграет хорошую роль в делах республиканского Совбеза.
Примечательно, что Рамзан Кадыров также распорядился о переводе экс-главы Совета безопасности Чечни Аламбека Ясаева на должность помощника главы республики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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