Кадыров назначил главу спецотряда «Ахмат» секретарём Совбеза Чечни

Рамзан Кадыров принял решение о назначении командира специального отряда "Ахмат" Апты Алаудинова главой чеченского Совета безопасности.

В пятницу Рамзан Кадыров сообщил о кадровых изменениях в правительственном аппарате Чечни: теперь главой чеченского Совета безопасности назначен руководитель местного отряда спецназа "Амах" Апты Алаудинов. Кадыров выразил уверенность, что опыт спецслужбиста сыграет хорошую роль в делах республиканского Совбеза.

Примечательно, что Рамзан Кадыров также распорядился о переводе экс-главы Совета безопасности Чечни Аламбека Ясаева на должность помощника главы республики.