Президент Грузии Саломе Зурабишвили утверждает, что местное правительство игнорирует требования Евросоюза для предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили утверждает, что постпреды Евросоюза дали стране шесть месяцев на выполнение двенадцати секретных пунктов, по итогам чего станет понятно, станет ли Грузия страной-кандидатом на членство в ЕС.

Зурабишвили уверена, что грузинские власти проигнорировали постановление лидеров Евросоюза, поскольку они ведут риторику явной антизападной направленности, при этом не критикуя российскую специальную военную операцию на Украине.