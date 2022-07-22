Зурабишвили: Грузия не выполняет 12 пунктов для вступления в Евросоюз

Президент Грузии Саломе Зурабишвили утверждает, что местное правительство игнорирует требования Евросоюза для предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили утверждает, что постпреды Евросоюза дали стране шесть месяцев на выполнение двенадцати секретных пунктов, по итогам чего станет понятно, станет ли Грузия страной-кандидатом на членство в ЕС.

Зурабишвили уверена, что грузинские власти проигнорировали постановление лидеров Евросоюза, поскольку они ведут риторику явной антизападной направленности, при этом не критикуя российскую специальную военную операцию на Украине.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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