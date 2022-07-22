TOLO News: террористы «Талибана» запретили критику правительства Афганистана

Представители запрещённой в России террористической организации "Талибан" наложили запрет на критику их правительства в Афганистане.

22 июля информационное агентство TOLO News сообщило, что правительство Афганистана, представляемое террористической организацией "Талибан", запретило безосновательную критику местных чиновников.

По данным TOLO News, в случае отсутствия доказательств обвинениям в адрес политиков Афганистана члены "Талибана" обязуются наказывать всех провинившихся, вплоть до известных организаций.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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