TOLO News: террористы «Талибана» запретили критику правительства Афганистана
Представители запрещённой в России террористической организации "Талибан" наложили запрет на критику их правительства в Афганистане.
22 июля информационное агентство TOLO News сообщило, что правительство Афганистана, представляемое террористической организацией "Талибан", запретило безосновательную критику местных чиновников.
По данным TOLO News, в случае отсутствия доказательств обвинениям в адрес политиков Афганистана члены "Талибана" обязуются наказывать всех провинившихся, вплоть до известных организаций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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