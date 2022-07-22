YeniSafak: Турция может перепродавать газ из России в ЕС в обход санкций
Издание YeniSafak рассказало о способностях Турции производить перепродажу российского газа в страны Евросоюза.
Журналист газеты YeniSafak Левент Йылмаз утверждает, что правительство Турции в состоянии заработать внушительные капиталы в условиях антироссийских санкций Евросоюза. По данным Йылмаза, в Анкаре могут принять решение о перепродаже российского газа странам ЕС по уже работающим газопроводам.
При этом Левент Йылмаз выразил уверенность, что для создания подобной схемы продажи газа в Европейский союз Россия и Турция должны заключить новый газовый договор.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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