MI6: Россия потеряла половину своих шпионов в странах Европы
Директор службы разведки Великобритании MI6 Ричард Мур утверждает, что Россия лишилась порядка половины шпионов на европейском континенте.
Глава британской службы внешней развеки Ричард Мур утверждает, что после начала российской военной спецоперации на Украине Россия потеряла не менее полорны своих шпионов по всей Европе.
По данным Ричарда Мура, после старта боевых действий на территории Украины порядка четырёхста российских шпионов были изгнаны из европейских городов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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