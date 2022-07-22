СБУ готовилось к эвакуации сотрудников из Херсона с февраля 2021 года

Служба безопасности Украины подготавливала своих сотрудников к эвакуации из Херсонской области на случай боевых действий.

22 июля журналисты издания "РИА Новости" сообщили, что Служба безопасности Украины начала подготовку эвакуации всех своих сотрудников из Херсонской области и уничтожению секретных документов ещё в феврале 2021 года. В заявлении репортёров "РИА Новости" сказано, что СБУ опасалось начало боевых действий на территории Херсонщины.

Напомним, что после начала российской СВО на Украине 24 февраля 2022 года Херсонская область перешла под полный контроль вооружённых сил России практически через неделю от старта военного конфликта.