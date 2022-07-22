Минобороны Сирии сообщило о гибели 3 военных после авиаудара Израиля
Министерство обороны Израиля уведомляет, что израильский авиаудар по Дамаску и его пригородам унёс жизни троих местных военных.
Утром пятницы французское информационное агентство "Франс Пресс" сообщило, что военно-воздушные силы Израиля осуществили авиаудар по окрестностям сирийского Дамаска.
Несмотря на тот факт, что большинство израильских ракет были перехвачены системами противовоздушной обороны Сирийской Арабской республики, в Минобороны Сирии утверждают, что три сирийских военных скончались. Ещё около десяти получили ранения различной степени тяжести.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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