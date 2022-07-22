Пушков: ЕС ждут последствия слов Урсулы фон дер Ляйен о «Северном потоке — 2»
Сенатор Алексей Пушков уверен, что Евросоюз ожидают последствия позиции его политиков по российскому газопроводу "Северный поток-2".
Официальный представитель Совета федерации России Алексей Пушков уверен, что слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о невозможности запустить газопровод "Северный поток-2" из-за отсутствия у него необходимого сертификата скажутся негативными последствиями на всём Европейском союзе.
Примечательно, что накануне Владимир Путин впервые за долгое время обратился к лидерам ЕС с предложением прокачивать газ в европейские страны по ещё не запущенному "Северному потоку-2".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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