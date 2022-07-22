Kyodo: государственные похороны Синдзо Абэ пройдут в Токио 27 сентября

Газета Kyodo сообщила о месте и времени проведения государственных похорон экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

22 июля японское новостное агентство Kyodo сообщило, что государственные похороны бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ пройдут в Токио 27 сентября. Отмечается, что мероприятие состоится в городском траурном зале Ниппод Будокан, расположенном в парке Китаномару.

Autoparus напоминает, что Синдзо Абэ был застрелен 8 июля в ходе уличного выступления в префектуре города Нара. Преступником оказался японец Тэцуя Ямагами, который признался, что год готовил покушение и самостоятельно смастерил кустарное огнестрельное оружие, изначально намереваясь убить не Абэ, а лидера некой религиозной общины. В нара Яманаги специально приехал на поезде из другого города.