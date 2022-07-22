ТАСС: ВСУ подорвали все мосты при отступлении из Лисичанска

Солдаты вооружённых сил Украины взорвали все мосты в Лисичанске, когда покидали город.

22 июля временно исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый пообщался с сотрудниками российского новостного портала "ТАСС", рассказав им о том, что солдаты армии Украины взорвали все мосты в городе, когда российские военные взяли Лисичанск в окружение.

По словам Скорого, ВСУ взорвали четыре моста через реку Северный Донец, один мост в городе, один возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, один мост по дороге к Золотому. Также взорваны мосты по дороге к Луганску.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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