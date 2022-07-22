Лавров: Россия и Африка ведут работу над снижением доли доллара в торговле
Сергей Лавров утверждает, что Россия и Африка пытаются значительно уменьшить долю американского доллара в торговле.
Утром 22 июля российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия и Африка налаживают систему снижения роли доллара в торговле, однако для этого необходима бесперебойная работа логистических маршрутов и защищённость расчётных механизмов.
При этом Лавров отметит, что в будущем снижение доли долларовых расчётов позволит России выстраивать более независимые экономические отношения с партнёрами по всему миру.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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