22 июля Сергей Лавров сообщил, что в Москве оценили африканских государств по украинскому кризису.

В пятницу утром глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что московский Кремль уважает нежелание африканцев принимать однополярное мироустройство, которые всем пытается навязать правительство Соединённых Штатов.

Также Лавров заверил, что в России оценили позицию африканских государств по кризису на Украине, ввиду чего Владимир Путин учтёт озабоченности африканцев касательно поставок украинского зерна на африканский континент.