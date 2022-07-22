Лавров: Россия ценит взвешенную позицию африканцев по Украине

22 июля Сергей Лавров сообщил, что в Москве оценили африканских государств по украинскому кризису.

В пятницу утром глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что московский Кремль уважает нежелание африканцев принимать однополярное мироустройство, которые всем пытается навязать правительство Соединённых Штатов.

Также Лавров заверил, что в России оценили позицию африканских государств по кризису на Украине, ввиду чего Владимир Путин учтёт озабоченности африканцев касательно поставок украинского зерна на африканский континент.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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