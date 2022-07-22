Польша начала демонтаж ограждения вдоль границы с Беларусью

Солдаты польской армии демонтируют заграждение из колючей проволоки на границе с Беларусью в Люблинском воеводстве, сообщает Gazeta.pl.

Его начали ставить в декабре прошлого года в связи с миграционным кризисом. Тем временем строительство стены в Подляском воеводстве близится к завершению.

Информация о демонтаже заграждения в Люблинском воеводстве подтвердило Польское агентство печати (о чем сообщает портал tvn24.pl) пресс-службы Министерства национальной обороны Польши.

Между тем, как заявил в четверг в Сейме заместитель главы МВД и администрации Павел Боссернакер, близко завершение строительства стены на польско-белорусском участке границы в воеводстве Подлясье.

"В настоящее время ведутся отделочные работы на последних участках, около километра, идет монтаж колючей проволоки. В то же время ведутся приемочные работы по готовым участкам", - подчеркнул он.

Осенью прошлого года польские власти объявили о строительстве 5,5-метрового забора, увенчанного спиральной колючей проволокой. Причиной стало большое количество мигрантов, желающих нелегально пересечь границу с Польшей, которая также является границей Евросоюза и НАТО.