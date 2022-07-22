Германия согласилась поставить Украине системы противовоздушной обороны

Немецкое правительство согласилось поставить Украине системы ПВО класса "IRIS-T".

Утром 22 июля ряд украинских информационных агентств сообщил, что немецкое правительство одобрило отправку первых систем противовоздушной обороны на Украину. Сообщается, что от Берлина Киев получит системы ПВО "IRIS-T".

Вместе с тем украинские журналисты отмечают, что оборонные концерны Германии ещё заняты производством систем "IRIS-T" и смогут отправить их Киеву только концу лета.