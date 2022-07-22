МИД России пригрозил Молдове возможным вооруженным конфликтом

В четверг представитель МИД России Алексей Полищук от от имени Кремля пригрозил молдавским властям возможностью конфликтом в Приднестровье в случае, если Кишинев возьмется за торговую блокаду этой республики.

В заявлении, которое приводит молдавский телеканал TV8 со ссылкой на российское агентство РИА Новости Алексей Полищук заявил, что если бы в Приднестровье была торговая блокада, "конфликт в регионе снова вспыхнул бы со всеми вытекающими последствиями".

Глава второго отдела СНГ МИД России также предостерег молдавское правительство от возможности "прямого конфликта и напряженности" в ситуации, если Кишинев пытается дискредитировать миротворческую миссию в Приднестровье.

В начале июня министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что "Приднестровье представляет угрозу безопасности в Европе" из-за большого количества вооруженных жителей.

По его оценке, в этом анклаве, где проживает 400 тысяч человек под ружьем находятся 14 тысяч человек, входящие в состав различных форменных формирований.