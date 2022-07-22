В Шри-Ланке военные демонтировали лагерь протестующих

Армия и полиция в ночь с четверга на пятницу вторглась в лагерь протестующих в столице Коломбо и демонтировала палатки, сообщает AFP.

Вооруженные дубинками силовики разблокировали площадь возле президентского дворца, который был занят протестующими с начала июля.

Демонстранты объявили, что планируют покинуть этот район к полудню пятницы после назначения новым президентом страны Ранила Викремесингхе.

Новый президент Шри-Ланки вступил в должность в четверг. Он продемонстрировав волю к формированию правительства единства, чтобы вывести страну из исторического экономического кризиса, который здесь наблюдается в течение нескольких месяцев.

Нового президента уже поддержал парламент Шри-Ланки и клан бывшего президента Готабая Раджапакса, который ушел в отставку на прошлой неделе, бежав из страны.