В Шри-Ланке военные демонтировали лагерь протестующих
Армия и полиция в ночь с четверга на пятницу вторглась в лагерь протестующих в столице Коломбо и демонтировала палатки, сообщает AFP.
Вооруженные дубинками силовики разблокировали площадь возле президентского дворца, который был занят протестующими с начала июля.
Демонстранты объявили, что планируют покинуть этот район к полудню пятницы после назначения новым президентом страны Ранила Викремесингхе.
Новый президент Шри-Ланки вступил в должность в четверг. Он продемонстрировав волю к формированию правительства единства, чтобы вывести страну из исторического экономического кризиса, который здесь наблюдается в течение нескольких месяцев.
Нового президента уже поддержал парламент Шри-Ланки и клан бывшего президента Готабая Раджапакса, который ушел в отставку на прошлой неделе, бежав из страны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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