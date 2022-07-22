Соглашение по экспорту зерна из Украины будет действовать четыре месяца
В соглашении о снятии блокады на экспорт зерна из Украины, которое подпишут в пятницу, ключевая роль будет отведена совместному центру по контролю в Стамбуле, сообщает DPA.
Агентство со ссылкой на источник в ООН отмечает, что Центр будет работать под управлением ООН при участии представителей России, Украины и Турции.
Центр будет определять точные координаты морского, гуманитарного между Украиной и Босфором.
Стороны также договорились о том, что суда, направляющиеся в Украину, сначала будут подвергаться досмотру в Стамбуле, чтобы убедиться, что они не перевозят вооружения и другие запрещенные грузы.
Турецкая сторона также будет проводить досмотр при обратном направлении судов в черноморские порты Украины.
Сообщается, что первоначально соглашение будет подписано на срок в четыре месяца.
Опубликовано: Тарас Медведев
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