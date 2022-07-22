Соглашение по экспорту зерна из Украины будет действовать четыре месяца

В соглашении о снятии блокады на экспорт зерна из Украины, которое подпишут в пятницу, ключевая роль будет отведена совместному центру по контролю в Стамбуле, сообщает DPA.

Агентство со ссылкой на источник в ООН отмечает, что Центр будет работать под управлением ООН при участии представителей России, Украины и Турции.

Центр будет определять точные координаты морского, гуманитарного между Украиной и Босфором.

Стороны также договорились о том, что суда, направляющиеся в Украину, сначала будут подвергаться досмотру в Стамбуле, чтобы убедиться, что они не перевозят вооружения и другие запрещенные грузы.

Турецкая сторона также будет проводить досмотр при обратном направлении судов в черноморские порты Украины.

Сообщается, что первоначально соглашение будет подписано на срок в четыре месяца.