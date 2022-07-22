В Сингапуре провели пятую казнь за незаконный оборот наркотиков

В пятницу, 22 июля, в Сингапуре был повешен торговец наркотиками, что стало пятой казнью за незаконный оборот наркотиков с марта 2022 года.

Сингапурец Назери Ладжим был казнен в тюрьме, говорится в сообщении тюремной службы.

64-летний мужчина был осужден в 2017 году за хранение 33 граммов героина «с целью незаконного оборота», сообщило агентство по борьбе с наркотиками Сингапура . 
В четверг апелляционный суд отклонил последнее ходатайство, в котором Назери Ладжим просил по видеосвязи об отсрочке исполнения приговора.

Сингапурские правозащитники сообщают, что Назери Ладжим с 14 лет был наркозависимым.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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