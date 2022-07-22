В Бундестаге выступила за прямые поставки вооружений Украине
Глава комитета по обороне Бундестага Штрак-Циммерманн заявила в интервью Rheinische Post о необходимости прямых поставок тяжелых вооружений Украине.
«Идея кольцевого обмена имеет смысл», — заявила политик: «Но мы должны иметь мужество признать, что все идет не так, как мы себе представляли, и должны, если необходимо, вместо этого доставлять вооружения напрямую в Украину», — отметила председатель комитета по обороне в Бундестаге.
Кольцевой обмен подразумевает поставки союзниками Украины советского оружия, а взамен они получают современные вооружения из Германии.
В начале июля канцлер Олаф Шольц заявил в Бундестаге о дальнейших поставках оружия в Украину в рамках такого обмена в ближайшие недели.
Кроме того, Германия по-прежнему не может решить вопрос о поставках зенитных танков «Гепард» для укрепления украинской ПВО.
Опубликовано: Тарас Медведев
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