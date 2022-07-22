В Океанском парке Гонконга умер старейший самец панды Ан Ан, он прожил 35 лет
Самый старый в мире самец панды, содержащийся в неволе, был усыплен, чтобы избавить больное животное от дальнейших страданий, сообщил в четверг Океанский парк Гонконга.
«Ан Ан принес нам теплые воспоминания и множество трогательных моментов. Нам будет очень не хватать его сообразительности и игривости», — говорится в заявлении.
По данным парка развлечений, у гигантской панды была полноценная жизнь, которая закончилась «в респектабельном возрасте 35 лет, что эквивалентно 105 человеческим годам».
В 1999 году Китай передал пару панд Ан Ан и Цзя Цзя Гонконгу.
Цзя Цзя, старейшая в мире самка панды, умерла в 2016 году в возрасте 38 лет.
Средняя продолжительность жизни панды в дикой природе составляет от 18 до 20 лет, в то время как многие содержащиеся в неволе животные доживают до 30 лет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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