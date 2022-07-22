Исследование: 78% бутилированной воды содержит микрочастицы пластика

В исследовании ассоциации Agir pour l'Environnement «Мы пьем пластик» утверждается, что 78% бутилированной воды содержит микрочастицы пластика.

В исследовании утверждается, что «пластик производит астрономические количества микропластика, который загрязняет не только экосистемы, но и организм человека. Пластик не разлагается: он распадается на микрочастицы, микропластик».

Ассоциация провела проверку продукции основных французских производителей бутилированной питьевой воды: Vittel, Cristalline, Evian, Volvic и Perrier. В результате 78% протестированной воды содержали микропластик.

Ассоциация считает, что основное происхождение микропластика в питьевой бутилированной воде связано с промышленными условиями.

Хотя источники попадания в воду микрочастиц до конца не изучены, он может попадать в бутылки из-за порчи упаковки или «фрагментов, отделившихся от пробки», говорится в исследовании.