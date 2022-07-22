Юрий Лоза призвал убрать пропаганду ЛГБИ, чтобы «все стало на свои места»

Известный автор-исполнитель и композитор Юрий Лоза раскритиковал решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о признании третьего пола и назвал себя человеком «старой формации».

Юрий Лоза отметил, что нововведение ВОЗ приживется не везде. Он считает, что есть люди, которых «обманули» с полом и они хотят его поменять, однако в действительности их менее 1%. Если с информационного пространства убрать ЛГБТ-пропаганду, то «все встанет на свои места».

По мнению композитора, решение ВОЗ о гендерном разнообразии не приживется в России и странах Востока благодаря здравомыслию жителей. Он привел в пример Дагестан и Чечню, в которых на решение о признании третьего пола не примут и не поймут.

При этом из-за нововведения ВОЗ «в некоторых районах все может измениться до неузнаваемости». Юрий Лоза считает, что цивилизация при этом, конечно, не погибнет, однако такие решения организации негативно повлияют на новые поколения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о намерении признать существование третьего пола — отличного от женского и мужского. В организации пояснили, что собираются «сосредоточиться на выходе за рамки бинарных подходов к человеческому полу и здоровью для признания гендерного разнообразия».