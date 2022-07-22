DPA: в Бундестаге считают, что экономическая война с Россией разоряет Германию
Крупнейшее информационное немецкое издание DPA передает слова депутата Бундестага Сары Вагенкнехт, где она призывает вернуть в Германию российское энергетическое сырье.
Сара Вагенкнехт подчеркнула, что российское сырье необходимо Германии для конкурентоспособной работы промышленности. По ее мнению, экономическая война с Россией разрушает Германию, которая не сможет выжить без российских энергоресурсов.
Вагенкнехт указала на относительную дешевизну российских энергоносителей, что позволяет промышленности Германии быть конкурентной на фоне других европейских и мировых предприятий. Депутат считает, что экономическая война виде санкций вредит только Германии, в тоже время президента России Владимира Путина она практически не затрагивает.
Депутат Бундестага отметила, что в военном отношении Украина не сможет победить ядерную державу (Россию), поэтому приходится идти на компромиссы и вести переговоры.
С Сарой Вагенкнехт согласен и другой парламентарий — глава фракции правой партии «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Тино Хрупалла. Он заявил, что необходимо как можно быстрее урегулировать конфликт в Украине и исключительно дипломатическим путем. В противном случае санкции окажут катастрофические последствия, а процветание Германии закончится.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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