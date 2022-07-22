Путин поговорил с Лукашенко по телефону

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры.

Telegram-канал Пул-первого, который связан с пресс-службой президента Беларуси, 22 июля сообщил о переговорах президента России Владимира Путина и белорусского главы Александра Лукашенко по телефону.

Никаких подробностей белорусская сторона не предоставила.

Ранее Александр Лукашенко говорил в интервью Франс Пресс, что собирается поговорить с Путиным в пятницу утром.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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