Путин поговорил с Лукашенко по телефону

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры.

Telegram-канал Пул-первого, который связан с пресс-службой президента Беларуси, 22 июля сообщил о переговорах президента России Владимира Путина и белорусского главы Александра Лукашенко по телефону.

Никаких подробностей белорусская сторона не предоставила.

Ранее Александр Лукашенко говорил в интервью Франс Пресс, что собирается поговорить с Путиным в пятницу утром.