Путин поговорил с Лукашенко по телефону
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры.
Telegram-канал Пул-первого, который связан с пресс-службой президента Беларуси, 22 июля сообщил о переговорах президента России Владимира Путина и белорусского главы Александра Лукашенко по телефону.
Никаких подробностей белорусская сторона не предоставила.
Ранее Александр Лукашенко говорил в интервью Франс Пресс, что собирается поговорить с Путиным в пятницу утром.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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