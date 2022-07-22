Британская разведка заявляет, что России необходима пауза в СВО
По данным британских спецслужб, в ближайшие недели российские военные, вероятно, возьмут паузу в спецоперации на Украине.
Это дает Украине возможность контратаковать, считает глава МИ -6 Ричард Мур.
При этом глава разведки заверил, что в ближайшие недели у ВС России могут возникнуть трудности в тыловом и кадровом обеспечении на фронте.
«Я думаю, что они вот-вот выдохнутся», — считает Мур: «Им придется как-то отдохнуть, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар», — отметил он.
Ранее власти Запорожской области заявили, что Лондон отдал приказ Киеву любой ценой удерживать Запорожье.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Спецслужбы РФ раскрыли диверсионную группу СБУ в Херсонской области
В Испании и Португалии от жары погибло более 1900 человек
Байден признался, что заболел раком из-за климата в США
Россия внесла в список недружественных стран Грецию, Данию, Словению, Словакию и Хорватию
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России