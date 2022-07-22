Британская разведка заявляет, что России необходима пауза в СВО

По данным британских спецслужб, в ближайшие недели российские военные, вероятно, возьмут паузу в спецоперации на Украине.

Это дает Украине возможность контратаковать, считает глава МИ -6 Ричард Мур.

При этом глава разведки заверил, что в ближайшие недели у ВС России могут возникнуть трудности в тыловом и кадровом обеспечении на фронте.

«Я думаю, что они вот-вот выдохнутся», — считает Мур: «Им придется как-то отдохнуть, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар», — отметил он.

Ранее власти Запорожской области заявили, что Лондон отдал приказ Киеву любой ценой удерживать Запорожье.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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