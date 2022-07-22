Пушилин заблокировал Google в ДНР
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на территории ДНР заблокирован Google.
Руководитель признанной Россией республики ДНР Денис Пушилин 22 июля заявил, что дал указание заблокировать Google на территории Донецкой народной республики.
Пушилин написал, что с Google поступили, как с преступниками в любом нормальном обществе - изолировали его.
Ранее 22 июля российские СМИ написали о том, что браузер Google перестал работать в в Луганской народной республике.
Глава ЛНР Леонид Пасечник объяснил это пропагандой терроризма и экстремизма со стороны сервисов американской компании.
Он сказал, что республика справится без Google, а если он исправится и начнет хорошо относиться к людям, то в ЛНР задумаются о его возвращении.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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