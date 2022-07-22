Критик Рудченко уверен, что Киркоров и Манижа изменят позицию после запрета ЛГБТ
Музыкальный критик Павел Рудченко уверен, что исполнители Филипп Киркоров и Манижа, выступающие за сексуальные меньшинства, изменят своё мнение, как только будет принят закон о запрете ЛГБТ.
Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко сделал прогноз относительно поведения короля российской эстрады Филиппа Киркорова и исполнительницы Манижи после того, как будет запрещена пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации.
Государственная дума Российской Федерации внесла законодательный проект о запрете насаждения нетрадиционных отношений.
Представитель СМИ Павел Мавриди считает, что большая часть отечественных знаменитостей после одобрения закона вынуждена будет покинуть российское государство. Журналист "остановился" на персоне Киркорова на этот счёт.
У Рудченко иное мнение по поводу поп-короля отечественной эстрады и его коллеги по сцене Манижи.
Такие как Киркоров, Манижа - они очень быстро переобуваются. То, что они еще вчера поддерживали ЛГБТ-сообщество, кричали об этом со всех утюгов, очень быстро они меняют свою точку зрения.
Критик заверяет, что выше упомянутые представители шоу-бизнеса быстро изменят свою позицию (о которой "кричали") и останутся в стране, которая их отлично "кормит".
Россия - одно из государств, в котором можно свободно ездить на гастроли, зарабатывать немалые средства и воплощать свои интересные проекты в жизнь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Собчак пожаловалась, что Владимир Соловьёв мешал её карьере
Ксения Собчак вспомнила как ведущий Владимир Соловьёв мешал ей строить карьеру ещё во времена, когда та только устраивалась на радио "Звёздный дождь". Тот бегал к начальству, требуя уволить Ксению, будучи с ней не знаком лично.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Спецслужбы РФ раскрыли диверсионную группу СБУ в Херсонской области
В Испании и Португалии от жары погибло более 1900 человек
Байден признался, что заболел раком из-за климата в США
Россия внесла в список недружественных стран Грецию, Данию, Словению, Словакию и Хорватию
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России