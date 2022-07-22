Критик Рудченко уверен, что Киркоров и Манижа изменят позицию после запрета ЛГБТ

Музыкальный критик Павел Рудченко уверен, что исполнители Филипп Киркоров и Манижа, выступающие за сексуальные меньшинства, изменят своё мнение, как только будет принят закон о запрете ЛГБТ.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко сделал прогноз относительно поведения короля российской эстрады Филиппа Киркорова и исполнительницы Манижи после того, как будет запрещена пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации.

Государственная дума Российской Федерации внесла законодательный проект о запрете насаждения нетрадиционных отношений.

Представитель СМИ Павел Мавриди считает, что большая часть отечественных знаменитостей после одобрения закона вынуждена будет покинуть российское государство. Журналист "остановился" на персоне Киркорова на этот счёт.

У Рудченко иное мнение по поводу поп-короля отечественной эстрады и его коллеги по сцене Манижи.

Такие как Киркоров, Манижа - они очень быстро переобуваются. То, что они еще вчера поддерживали ЛГБТ-сообщество, кричали об этом со всех утюгов, очень быстро они меняют свою точку зрения.

Критик заверяет, что выше упомянутые представители шоу-бизнеса быстро изменят свою позицию (о которой "кричали") и останутся в стране, которая их отлично "кормит".

Россия - одно из государств, в котором можно свободно ездить на гастроли, зарабатывать немалые средства и воплощать свои интересные проекты в жизнь.