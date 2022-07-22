Половина российских шпионов в Европе выслана после начала украинских событий

Глава службы внешней разведки Великобритании считает, что Россия теряет своих агентов из-за вторжения в Украину и потеряла способность шпионить в Европе "наполовину".

Ричард Мур, глава MI6, рассказал журналисту из CNN, что с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале, европейские страны выслали "400 российских разведчиков, действующих под дипломатическим прикрытием".

"Мы считаем, что в Великобритании это, вероятно, наполовину сократило их способность заниматься своим бизнесом, шпионить в пользу России в Европе", - сказал Мур.

Он добавил, что ряд "нелегалов" или российских шпионов, действующих под глубоким прикрытием и маскирующихся под обычных гражданских лиц, также были разоблачены и арестованы в последние месяцы.

Мур также сказал, что, по его мнению, Россия может "вот-вот выдохнуться" в Украине.

"Я думаю, что, по нашей оценке, русским будет все труднее поставлять рабочую силу в течение следующих нескольких недель", - сказал он. "Им придется каким-то образом приостановиться, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар".

"Их моральный дух все еще высок", - сказал Мур, имея в виду украинцев. "Они начинают получать все большее количество хорошего оружия Россия, напротив, потерпела значительные неудачи в достижении своих первоначальных целей по захвату Киева и свержению центральных властей и в основном использует живую силу для своих наступательных операций на востоке Украины", - отметил глава разведки.