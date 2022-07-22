CBS News: логотип школы США сравнили с нацистским орлом

Американских телеканал CBS News раскритиковал одну из школ США, которая приняла новый логотип. Он крайне схож на изображение нацистского орла, которое использовали в гитлеровской Германии.

Начальная школа East Side в американском штате Джорджия, городе Мариетта, приняла новый логотип школы. Буквально сразу на школу обрушился шквал критики, так как по форме изображение крайне похоже на нацистского орла, которого использовали во времена гитлеровской Германии.

Логотип представляет из себя орла с инициалами школы внутри символа. Примечательно, что начальная школа East Side расположена буквально напротив синагоги. Об изменении дизайна логотипа учителей и учащихся школы уведомили на этой недели.

Известно, что новый логотип был одобрен не только внутри самой школы, то есть местным руководством, но и окружным управлением по образованию штата Джорджия.

Еврейский комитет США и родители учащихся школы East Side уже выразили возмущение сходством нового логотипа с нацистской символикой. Школа начала рассмотрение других вариантов логотипа. Кроме того, проводится разбирательство по допуску изображения оружейным управлением по образованию.