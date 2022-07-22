Собчак пожаловалась, что Владимир Соловьёв мешал её карьере

Ксения Собчак вспомнила как ведущий Владимир Соловьёв мешал ей строить карьеру ещё во времена, когда та только устраивалась на радио "Серебряный дождь". Тот бегал к начальству, требуя уволить Ксению, будучи с ней не знаком лично.

Журналистка и ведущая российского телевидения Ксения Собчак пожаловалась, что ее коллега по ТВ Владимир Соловьев вставлял ей палки в колёса, когда та строила карьеру.

Это было в то время, когда известная блондинка устраивалась на радио "Серебряный Дождь".

Собчак опубликовала на своём Телеграм-канале фотографии Соловьева во времена, когда тот пробовал свои силы в качестве певца, поведав о том, как теперяшний ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" мешал выполнять свои обязанности другим.

Вообще забавно, что в те давнишние времена, когда Соловьев страшно ругал власть, а я только пришла работать на радио "Серебряный Дождь", он уже тогда бегал к руководству и очень просил меня на работу "не брать". При том, что мы даже на тот момент не были знакомы.

Недавно Соловьев во всеуслышание заявил, что звёздную блондинку необходимо выслать из страны.

У меня такое ощущение, что Байден - наш агент! Если б еще он Собчак каким-то образом к чертовой матери выслал из страны - ему бы просто два памятника надо было поставить. Потому что эту еще б выковырять и куда-то - будет просто идеально!

Собчак с ответом тянуть не стала. Теледива посоветовала "вечному" критику "подкатать губу".