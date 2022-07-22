Responsible Statecraft: признание России спонсором терроризма вызовет много проблем

Авторитетное издание Responsible Statecraft предостерегает правительство США от признания России государством спонсором терроризма из-за ситуации с украинским кризисом.

Эксперты считают, что такое решение не принесет пользы ни американскому обществу, ни глобальной политики. Кроме того, авторы материала подчеркивают, что признание России спонсором терроризма по факту никак не повлияет на конфликт в Украине.

Директор программы большой стратегии Defense Priorities Раджан Менон призывает правительство США задуматься об «эффекте бумеранга» для защиты западной политической и экономической стабильности. По его мнению, риск признания России спонсором терроризма всеобъемлющий: он затруднит ведение любых дел с российскими компаниями, в числе которых жизненно важные поставки энергоресурсов и продовольствия американским союзникам.

В Responsible Statecraft подчеркивают, что именно поэтому государственный секретарь США Энтони Блинкен не спешит включать Россию в список стран-спонсоров терроризма наряду с Ираном, КНДР, Кубой и Сирией. При этом другое авторитетное издание Politico сообщает, что Блинкена могут буквально заставить принять такое решение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство страны крайне негативно смотрит на «американскую идею признать Россию спонсором терроризма». По его словам, даже слова о такой возможности могут окончательно испортить российско-американские отношения.